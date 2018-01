Condividi | P.P. 11:30 Rigettato dal Tribunale del Riesame il ricorso del Procuratore di Tempio contro la revoca dell'obbligo di firma per il Comandante della Polizia locale di Arzachena, l'algherese Andrea Becciu. L'amministrazione dovrà reintegrarlo Ricorso rigettato, Becciu verso reintegro



OLBIA - Il Tribunale del Riesame presieduto da Maria Teresa Lupinu ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Tempio, Gianluigi Dettori, presente in aula, contro la revoca dell'obbligo di firma per il Comandante della Polizia locale di Arzachena, l'algherese Andrea Becciu [



Il Collegio ha così accolto la tesi degli avvocati Elias Vacca e Danilo Mattana, confermando la decisione del Gip. Davanti al Giudice del Riesame il capo dei vigili, accusato di truffa, abuso d'ufficio, peculato e falso, ha ribattuto punto su punto alle inadempienze mossegli dalla procura tempiese.



In nuovo pronunciamento favorevole al comandante Becciu, nel frattempo sospeso dalle mansioni, obbliga l'amministrazione di Arzachena all'immediato reintegro. Nonostante la specifica richiesta dei legali in questo senso, infatti, l'Amministrazione aveva "giustificato" il mancato reintegro perché in attesa dell'esito del ricorso. E' arrivato martedì.



