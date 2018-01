Condividi | Red 11:43 Domani mattina, nell´Aula magna del Consorzio universitario, è in programma “Perchè Nuoro?”, un incontro pubblico nel quale UniNuoro presenterà le azioni a sostegno della candidatura di Nuoro capitale della cultura 2020 UniNuoro con Nuoro Capitale della Cultura



NUORO – Domani, venerdì 26 gennaio, alle 10.30, nell'Aula magna del Consorzio universitario, in Via Salaris, è in programma “Perchè Nuoro?”, un incontro pubblico nel quale UniNuoro presenterà le azioni a sostegno della candidatura di Nuoro ca Capitale della cultura 2020. Prevista la presenza di numerosi ospiti ed esperti, che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti.



Per Nuoro 2020, si va da Grazia Deledda a Malala, dal Premio Nobel per la letteratura al Nobel per la pace, cultura e diritti umani. Tra gli interventi previsti, quello del sindaco di Nuoro Andrea Soddu (che spiegherà le ragioni della candidatura), del commissario di UniNuoro Fabrizio Mureddu (a cui sono affidate l'introduzione ed il coordinamento dell'incontro), Massimo Onofri per Nuoro capitale della Letteratura (che parlerà de “La Scuola di lettura e scrittura Nuoro 2020), Gabriella Ferranti per Nuoro capitale dei Diritti umani (su La Summer school “The future of human right” Nuoro 2020), Antonello Menne per Nuoro capitale della cultura (che interverrà su Il distretto culturale del Nuorese per Nuoro 2020) e Giorgio Garau (che concluderà illustrando Pianificazione e monitoraggio delle ricadute economiche per Nuoro 2020).



Nella foto: Grazia Deledda e Malala Yousafzai Commenti NUORO – Domani, venerdì 26 gennaio, alle 10.30, nell'Aula magna del Consorzio universitario, in Via Salaris, è in programma “Perchè Nuoro?”, un incontro pubblico nel quale UniNuoro presenterà le azioni a sostegno della candidatura di Nuoro ca Capitale della cultura 2020. Prevista la presenza di numerosi ospiti ed esperti, che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti.Per Nuoro 2020, si va da Grazia Deledda a Malala, dal Premio Nobel per la letteratura al Nobel per la pace, cultura e diritti umani. Tra gli interventi previsti, quello del sindaco di Nuoro Andrea Soddu (che spiegherà le ragioni della candidatura), del commissario di UniNuoro Fabrizio Mureddu (a cui sono affidate l'introduzione ed il coordinamento dell'incontro), Massimo Onofri per Nuoro capitale della Letteratura (che parlerà de “La Scuola di lettura e scrittura Nuoro 2020), Gabriella Ferranti per Nuoro capitale dei Diritti umani (su La Summer school “The future of human right” Nuoro 2020), Antonello Menne per Nuoro capitale della cultura (che interverrà su Il distretto culturale del Nuorese per Nuoro 2020) e Giorgio Garau (che concluderà illustrando Pianificazione e monitoraggio delle ricadute economiche per Nuoro 2020).Nella foto: Grazia Deledda e Malala Yousafzai