Ad Alghero un soffio vitale

ALGHERO - Sabato 27 gennaio, alle 18, nelle sale della libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ad Alghero, Tiziana Citelli presenta il libro “Soffio Vitale: Brezza dell'Anima”. Essere o benessere? Benessere, tutti ne parlano e tutti lo desiderano. Ricco di testimonianze e casi, questo libro è un viaggio nel mondo dell'approccio complementare al benessere scritto da chi questo viaggio l'ha iniziato decenni fa e continua a percorrere il sentiero con onestà, passione e professionalità.



Offre una visione panoramica su strumenti entrati a pieno titolo nei territori dell'approccio olistico: Shiatsu, Qigong, respiro, rilassamento, visualizzazione creativa, Fiori di Bach, programmazione neurolinguistica, costellazioni familiari e rappresentazioni sistemiche. Strumenti che si fondono nelle consulenze sistemiche per il benessere, che spaziano dal Bodywork counseling per la gestione dello stress, ansia, emozioni, al problem solving per la risoluzione dei conflitti o la presa di decisioni, alle costellazioni sistemiche per riportare ordine ed armonia nel lavoro o in famiglia e rimuovere ostacoli alla realizzazione di progetti futuri.



Citelli, nata a Milano, laureata in Scienze e tecniche psicologiche ed in economia e commercio, counselor sistemico iscritta al registro della Federazione associazioni italiane di psicoterapia, da più di trent'anni pratica discipline legate allo sviluppo dei vari livelli del potenziale umano: corpo-mente-spirito, formandosi con training pluriennali su ogni strumento indicato in questo libro.



Citelli, nata a Milano, laureata in Scienze e tecniche psicologiche ed in economia e commercio, counselor sistemico iscritta al registro della Federazione associazioni italiane di psicoterapia, da più di trent'anni pratica discipline legate allo sviluppo dei vari livelli del potenziale umano: corpo-mente-spirito, formandosi con training pluriennali su ogni strumento indicato in questo libro.

Co-fondatrice del Centro Tonal di Alghero, insegna e pratica Qigong, TaijiQuan e meditazione. Conduce gruppi di Rebirthing/Breathwork e di rappresentazioni sistemiche/costellazioni familiari. Svolge attività di formazione nella relazione e comunicazione efficace in contesti aziendali e scolastici rivolti ad insegnanti e studenti. La sua attività include consulenze individuali dove, combinando le varie tecniche, calibra in modo personalizzato l'intervento in base agli obiettivi della persona.