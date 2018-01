Condividi | Red 9:47 Domani sera, le sale della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiterà lo scrittore gallurese, che presenterà il suo nuovo romanzo Libri: Le Anime intossicate di Francesco Cossu



ALGHERO – Domani, venerdì 26 gennaio, alle 18.30, la Libreria Cyrano ospiterà lo scrittore Francesco Cossu che, introdotto da Edoardo Morette, presenterà il suo nuovo romanzo “Anime intossicate”. Cosa si nasconde dietro l’omicidio dell’anziano e integerrimo vicario diocesano Don Gaetano Aisoni? E quali sono le ragioni che hanno indotto, in precedenza, un giovane ex seminarista, Carlo Stangoni, al suicidio?



La fantasia dell’autore dipinge uno scenario cupo di una Chiesa che ha dimenticato il messaggio evangelico per piombare in mezzo alla depravazione morale, ai traffici finanziari illeciti e ad uno smodato accumulo patrimoniale. Sarà ancora l’ispettore Vittorio Corti con il fido sovrintendente capo Meloni ad indagare su queste morti sospette, istigato e supportato da Aurelio Giua, cronista d’assalto de “L’Indipendente sardo”, e dalle sue spericolate inchieste giornalistiche. Quali segreti si nascondono dietro il vescovato di monsignor Palmas e nel repentino avvicendamento di tutti i parroci di Templi? Chi sono “I soci degli anelli” e chi è il dottor Paba e le sue equivoche sedute di psico-neuroanalisi? Tra omertà, intimidazioni e depistaggi, in un crescendo d’intrecci, alla fine la verità verrà a galla, non senza colpi di scena, in questo nuovo ed appassionante giallo psicologico firmato dalla lucida penna di Cossu.



Francesco Cossu nasce a Tempio Pausania, nel 1969. Laureato in Lettere, insegna Letteratura italiana e storia in un istituto tecnico. Ha diretto la rivista culturale Gemellae. Ha collaborato con "Il Corriere di Romagna", "Il Messaggero", "Roma", "Il Tirreno", "La Nazione". Dal 1996, è corrispondente locale de "L'Unione sarda". Ha pubblicato tre volumi di poesie: "Trasfigurazioni" (Stampacolor, 2001), "Oroscurismi" (TAS, 2006) ed "Intervalli" (Edes, 2008). "Dietro il vento" è il suo esordio nella narrativa.