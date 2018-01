Condividi | M.V. 18:48 A decorrere da oggi il personale del Comune di Alghero potrà cedere o richiedere le ferie solidali, a titolo gratuito, ai colleghi che ne hanno bisogno per gravi motivi di salute o familiari senza costi supplementari per le casse pubbliche "Ferie solidali" nel Comune di Alghero



ALGHERO - Prosegue la riorganizzazione complessiva degli uffici e servizi del Comune di Alghero, il cui riassetto organizzativo ha inciso profondamente sulla macro e micro organizzazione, con risultati positivi sull'efficienza e puntualità delle prestazioni erogate e sull'economicità della macchina amministrativa. Via libera alle cosiddette “ferie solidali”, previste dall’articolo 24 del Job’s Act. A decorrere da oggi il personale del Comune di Alghero potrà cedere o richiedere le ferie solidali, a titolo gratuito, ai colleghi che ne hanno bisogno per gravi motivi di salute o familiari senza costi supplementari per le casse pubbliche.



Con apposita informativa del Segretario Generale, Dott. Luca Canessa (nella foto), rivolta a tutto il personale del Comune di Alghero, infatti, sono state evidenziate le modalità di attuazione di tale istituto e predisposta la modulistica da utilizzare ed inviare al Servizio Organizzazione e Coordinamento che gestirà la banca delle ore solidali. L'Amministrazione ancora una volta intende promuovere e tutelare le politiche familiari nonché realizzare un ambiente di lavoro in cui siano assicurate le pari opportunità.



Un passo avanti importante che rientra nel vasto programma di azioni a favore del benessere familiare e che pone l’Amministrazione comunale di Alghero in primo piano nazionale sul tema. Alghero città a misura di famiglia, con tutto il territorio coinvolto nelle buone prassi che in occasione del Convegno “Conciliazione Vita – Lavoro: per l’Unione Europea è un diritto” tenutosi nello scorso dicembre, è stato coinvolto e sensibilizzato sul delle politiche familiari e in particolare sulla conciliazione della vita professionale, privata e familiare. Commenti ALGHERO - Prosegue la riorganizzazione complessiva degli uffici e servizi del Comune di Alghero, il cui riassetto organizzativo ha inciso profondamente sulla macro e micro organizzazione, con risultati positivi sull'efficienza e puntualità delle prestazioni erogate e sull'economicità della macchina amministrativa. Via libera alle cosiddette “ferie solidali”, previste dall’articolo 24 del Job’s Act. A decorrere da oggi il personale del Comune di Alghero potrà cedere o richiedere le ferie solidali, a titolo gratuito, ai colleghi che ne hanno bisogno per gravi motivi di salute o familiari senza costi supplementari per le casse pubbliche.Con apposita informativa del Segretario Generale, Dott. Luca Canessa (), rivolta a tutto il personale del Comune di Alghero, infatti, sono state evidenziate le modalità di attuazione di tale istituto e predisposta la modulistica da utilizzare ed inviare al Servizio Organizzazione e Coordinamento che gestirà la banca delle ore solidali. L'Amministrazione ancora una volta intende promuovere e tutelare le politiche familiari nonché realizzare un ambiente di lavoro in cui siano assicurate le pari opportunità.Un passo avanti importante che rientra nel vasto programma di azioni a favore del benessere familiare e che pone l’Amministrazione comunale di Alghero in primo piano nazionale sul tema. Alghero città a misura di famiglia, con tutto il territorio coinvolto nelle buone prassi che in occasione del Convegno “Conciliazione Vita – Lavoro: per l’Unione Europea è un diritto” tenutosi nello scorso dicembre, è stato coinvolto e sensibilizzato sul delle politiche familiari e in particolare sulla conciliazione della vita professionale, privata e familiare.