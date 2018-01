Condividi | A.B. 11:15 Assegnato il bando aperto dall´aprile del 2017 sul servizio security nello scalo aeroportuale di Alghero. I 45 dipendenti saranno riassorbiti. Dal 5 febbraio intanto al via la Cassaintegrazione per 40 lavoratori (a rotazione) Security assegnata in aeroporto

In 45 saranno riassorbiti



ALGHERO - Assegnato alla Rti Istituto di Vigilanza Vigilpol Soc. Coop. – Alarm System, con sede a Sassari, per un importo complessivo di 9.771,754,72 euro (oltre agli oneri per la sicurezza), il bando aperto dall'aprile del 2017 sul servizio security nello scalo aeroportuale di Alghero.



«Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore sarà tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente occupato presso SO.GE.A.AL. e svolgente il servizio di sicurezza dell’aeroporto di Alghero mediante riassorbimento». E' la clausola di salvaguardia contemplata nell'art.10 del contratto di servizio che nelle prossime settimane sarà siglato per l'appalto che contempla l'espletamento del servizio di controllo della sicurezza nell'aeroporto di Alghero.



In linea con quanto avviene nella maggior parte degli scali nazionali, infatti, Sogeaal ha esternalizzato il servizio security che - stando ai vecchi inquadramenti comunicati nel 2017 - conta circa 45 dipendenti. Come stabilito dalla vigente normativa, i lavoratori dovrebbero essere riassunti dalla ditta che firmerà il contratto della durata di quattro anni.



