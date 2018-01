Condividi | Red 12:46 Si è conclusa la prima fase di consultazione pubblica nell´ambito del progetto di riqualificazione delle periferie urbane di Sassari. Si è svolto lunedì, nei locali della chiesa di Gesù Buon Pastore, il secondo incontro con la cittadinanza per discutere dei dettagli del piano di rinnovo dei quartieri di Baddimanna e Sassari2 Periferie sassaresi: chiuse le consultazioni



SASSARI - Avere la possibilità di vivere gli spazi all'aperto, le piazze, le strutture sportive e le aree verdi. Poter attraversare i quartieri e raggiungere il centro cittadino in bicicletta, in tutta sicurezza. Vedere migliorata la viabilità, grazie alla creazione di corsie preferenziali per i mezzi pubblici. Sono alcune delle richieste che cittadini e cittadine di Baddimanna e Sassari2 hanno espresso lunedì, durante il secondo appuntamento organizzato dall'Amministrazione nell'ambito del progetto di riqualificazione delle periferie urbane di Sassari.



L'incontro, che si è svolto nei locali della chiesa di Gesù Buon Pastore a Baddimanna, ha visto la partecipazione di circa settanta residenti dei due quartieri, interessati dal piano di rinnovo. I dettagli del progetto sono stati affrontati in quattro tavoli di discussione, che hanno esaminato differenti tematiche: la mobilità sostenibile, la riqualificazione delle piazze, il verde urbano e la costruzione di attrezzature collettive. Un grande interesse è stato dimostrato per gli impianti sportivi, in particolar modo per le infrastrutture all'aperto, pareti attrezzate e percorsi vita. È stata espressa la necessità di vedere potenziata l'illuminazione pubblica, soprattutto in previsione della creazione di una nuova arteria ciclopedonale.



Si è sottolineata, poi, la necessità di abbattere le barriere architettoniche, e quindi di porre maggiore attenzione nei confronti delle cittadine e dei cittadini diversamente abili. Si è conclusa, così, la prima fase di consultazione pubblica, cui seguirà, lunedì 12 marzo, un ulteriore momento di incontro, con la presentazione delle proposte elaborate dalla cittadinanza, e che sono attualmente al vaglio dei tecnici del Comune per lo studio di fattibilità. Intanto, sul sito internet Eupuru, è possibile consultare gli esiti dell'incontro.



