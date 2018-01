Ogliastra: Workshop enterprise oriented

19:38 Al via il Sardinian Job day 2018 Sono oltre 5.500, su quasi 15mila iscritti, i candidati selezionati per i colloqui che si svolgeranno nella manifestazione della Regione autonoma della Sardegna dedicata alle politiche attive per il lavoro, che prenderà il via domani, alla Fiera della Sardegna, a Cagliari