Nella semifinale della Prima serie femminile, il Tc Alghero perde 2-0 in casa del Tc Cagliari. I ragazzi algheresi sbancano per 1-2 i campi del Tc Club house Sassari e si qualificano per gli ottavi di finale, ultimo ostacolo verso la Seconda serie Tennis: algheresi in chiaroscuro



ALGHERO – Si ferma in semifinale l'avventura del Tc Alghero del campionato di Prima serie femminile di tennis a squadre. 2-0 il risultato in favore del Tc Cagliari, con Gallus vincente 6-1, 6-3 su Anastasia Ogno e Piu 6-1, 6-2 su Arianna Alias. A risultato acquisito, il doppio non è stato disputato.



Nella Terza serie maschile, prosegue la cavalcata degli alfieri algheresi, che hanno sbancato per 1-2 i campi del Tc Club house Sassari, nel match valido per i 16esimi di finale. Alla vittoria per 6-1, 63 di Alessandro Pittalis su Contestabile, ha risposto quella di Pinna su Davide Scanu per 6-2, 6-3.



La sfida si è decisa con il doppio, con Pittalis e Scanu vincenti 6-4, 7-5 su Loddo e Mura. Domenica 28 gennaio, per gli ottavi di finale, il Tc Alghero sfiderà la vincente di Tc Olzai-Tc Irgoli. In caso di successo, potranno festeggiare la promozione in Seconda serie.



