L´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, su delega del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, ha presieduto la riunione del Comitato istituzionale. Il sindaco di Nurachi Renzo Ponti nuova guida dell´Ente Egas: nuova riunione a Cagliari



CAGLIARI - L’assessore regionale dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, su delega del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, ha presieduto, ieri (lunedì) a Cagliari, la riunione per l'insediamento del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas. All’ordine del giorno era inserito un punto importante: l’individuazione della nuova guida dell’Ente di governo del servizio idrico integrato dell’Isola.



I componenti presenti hanno eletto il sindaco di Nurachi Renzo Ponti, membro del Comitato istituzionale d'ambito designato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza di oltre 260 Comuni con popolazione inferiore a 3mila abitanti. «L’individuazione del sindaco di Nurachi quale presidente - ha dichiarato Balzarini al termine della riunione – è un importante segnale di attenzione per tutti i piccoli Comuni della Sardegna nel quadro della gestione della risorsa idrica per gli usi civili, in particolar modo nell'attuale variato quadro normativo che coinvolge direttamente e maggiormente gli enti locali nel governo del Servizio idrico integrato regionale. La Regione, nel rispetto delle prerogative in capo ai Comuni, condivide una scelta che mira a coinvolgere maggiormente i piccoli centri nelle decisioni che riguardano il governo dell’acqua in Sardegna».



