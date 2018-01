video Condividi | M.T. 17:35 La città di Alghero si conferma tra le prime 100 città nel mondo per libri liberati. Oggi il primo bookrossing all´interno della scuola Asfodelo. Presenti il sindaco Mario Bruno e la dirigente scolastica. Le immagini Libri liberi all´Asfodelo di Alghero | Guarda



ALGHERO - Questa mattina (lunedì) il sindaco di Alghero ha partecipato all'inaugurazione ufficiale del primo bookcrossing interno ad una scuola, il 40esimo della città. Alla presenza di Mario Figoni, coordinatore della rete algherese di bookcrossing, e della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 1 Antonella Marruncheddu, insegnanti e alunni appartenenti al plesso Asfodelo hanno accolto con particolare favore l'iniziativa dal forte valore culturale. "Più libri, più liberi", questo lo slogan con cui i bimbi della scuola Primaria vi hanno aderito. «Promuovere cultura e diffondere conoscenza non può che partire dalle generazioni più piccole» ha detto Mario Bruno che ha ringraziato tutte le insegnanti per il grande lavoro svolto e l'impegno con cui portano avanti le attività. Commenti ALGHERO - Questa mattina (lunedì) il sindaco di Alghero ha partecipato all'inaugurazione ufficiale del primointerno ad una scuola, il 40esimo della città. Alla presenza di Mario Figoni, coordinatore della rete algherese di bookcrossing, e della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 1 Antonella Marruncheddu, insegnanti e alunni appartenenti al plesso Asfodelo hanno accolto con particolare favore l'iniziativa dal forte valore culturale. "Più libri, più liberi", questo lo slogan con cui i bimbi della scuola Primaria vi hanno aderito. «Promuovere cultura e diffondere conoscenza non può che partire dalle generazioni più piccole» ha detto Mario Bruno che ha ringraziato tutte le insegnanti per il grande lavoro svolto e l'impegno con cui portano avanti le attività. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV