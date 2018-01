Condividi | Red 17:06 E´ stato presentato alla stampa un documento che il Comune ha distribuito alle famiglie e che contiene il bilancio dell’attività amministrativa e traccia le linee per l’ultimo anno di mandato Sassari 2014-2019: Più valori per la città



SASSARI - Nuove risorse per una città più moderna, sostenibile, solidale. Sono quelle che l'Amministrazione comunale ha reperito a partire dal 2014, e quelle che ha impegnato, e che continuerà a investire, fino alla fine del mandato, per modificare il volto della città in un'ottica di rinnovamento e di sviluppo urbano e in linea con la programmazione europea. Il bilancio dell'attività amministrativa è contenuto nel documento “Sassari 2014-2019. Più valori per la nostra città”, stampato in 42mila copie e distribuito a tutte le famiglie sassaresi.



«Era necessario che arrivasse un documento cartaceo alle famiglie – ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna - Uno strumento di facile consultazione, che consente a cittadini e cittadine di acquisire consapevolezza rispetto all'attività dell'amministrazione e di entrare in confidenza con le strategie messe in campo». La pubblicazione ha l'obiettivo di comunicare le azioni svolte finora e di tracciare le linee per l'ultimo anno di mandato.



«I progetti di cui rendiamo conto in queste pagine – ha continuato il primo cittadino – sono a lungo termine. Dovremo attendere per vedere compiuto il cambiamento, ma il processo di trasformazione è già in essere. Auspichiamo che Sassari divenga una città più moderna, sostenibile, solidale, e vogliamo condividere la nostra visione con i cittadini e le cittadine sassaresi, perché si sentano partecipi delle decisioni pubbliche».



