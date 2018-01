Condividi | Red 10:31 «Questa è l’occasione che attendevamo, perchè il direttore generale ed i suoi collaboratori, conoscono molto bene quale è la grave situazione di precarietà che si vive quotidianamente presso il Centro di salute mentale di Alghero», dichiara Elisabetta Boglioli, a nome del Direttivo del Il Labirinto Nuove assunzioni Ats: Alghero spera



ALGHERO - Durante l'inaugurazione della nuova sede dell’Azienda tutela della salute, a Sassari, il direttore generale Moirano ha annunciato che intende rivedere la pianta organica che aumenterà gli attuali 16mila dipendenti, predisponendo 2mila nuove assunzioni. «Qualcuno potrebbe esultare di gioia – dichiara a nome del Direttivo del Il Labirinto, Elisabetta Boglioli - Esulteranno certo i precari da stabilizzare, i giovani medici in attesa di sistemazione, le strutture che lamentano gravi carenze di personale».



«Questa è l’occasione che attendevamo – prosegue il membro dell'associazione per la tutela della salute mentale di Alghero - perchè il direttore generale ed i suoi collaboratori, conoscono molto bene quale è la grave situazione di precarietà che si vive quotidianamente presso il Centro di salute mentale di Alghero. Per questo, li sollecitiamo ad intervenire con urgenza là dove c’e davvero necessità». Il Labirinto auspica che, tra le nuove proposte, siano previste le assunzioni di psichiatri, dello psicologo e degli educatori da destinare ad Alghero, per garantire il buon funzionamento del Csm.



«E inaccettabile che una struttura cosi necessaria, resti aperta solo al mattino – sottolinea Boglioli - causa la grave carenza di personale, ma tra i 2mila futuri inserimenti in pianta organica, chissà. Il vasto territorio che afferisce a questo servizio, che assiste circa ottocento utenti, vive in grande sofferenza, proprio a causa della carenza di queste figure professionali, fondamentali per la cura, la riabilitazione di utenti fragili e per famiglie prive di sostegno, e i responsabili non possono ignorare questo stato di cose. Questa disattenzione, oltre a penalizzare gravemente chi soffre di disagio psichico, non fa che evidenziare le lacune contenute nella proposta della Riforma della Rete ospedaliera, che alla luce dei fatti pare non porterà certo benefici a chi ha necessità di essere curato. Stiamo parlando di salute mentale. E' fondamentale per chi ha il dovere morale, mettere a disposizione risorse umane e finanziarie tese ad ottenere un deciso miglioramento delle prestazioni rivolte ai cittadini. E ciò di cui abbiamo urgente necessità. Diamo credito alle dichiarazioni del direttore generale, auspicando di non restare delusi», conclude il Direttivo de Il Labirinto.



