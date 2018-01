Condividi | Red 12:07 Dopo Stati Uniti e Russia, Greentur è stato protagonista per cinque giorni alla Fitur, una delle più importanti borse del turismo a livello europeo che si tiene ogni anno a Madrid Il cestino del contadino made in Sardegna vola in Spagna



CAGLIARI – Da mercoledì a domenica, si è tenuta la Fitur, una delle più importanti borse del turismo a livello europeo che si tiene ogni anno a Madrid. In questa edizione, era presente per la prima volta “Greentur”, il raggruppamento di imprese sarde che sta portando avanti un progetto di internazionalizzazione grazie al contributo della Regione autonoma della Sardegna. Si tratta di quattro imprese le cui attività spaziano dalla ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo agricolo ed ambientale (Acanthus coop.), alle attività di turismo rurale (Folia bio), dalla distribuzione ed esportazione di prodotti agroalimentari (I-Coop) alle nuove tecnologiche dell’informazione e della comunicazione (B&C).



Tutti questi ambiti sono stati riuniti in un’offerta integrata, quella di una filiera agro turistico ambientale, che il network sta proponendo sui mercati di Paesi quali Spagna, Germania, Stati Uniti e Russia. Dopo l’importante esperienza delle manifestazioni di San Pietroburgo (Inwetex) e Barcellona (Ibtm), Greentur replica a Madrid proponendo un’ampia offerta turistica che spazia dalle opportunità di educazione ambientale e divertimento della Butterfly house di Olmedo, al relax ed al wellness della Spa, alle attività di equitazione in un contesto naturale ed incontaminato.



