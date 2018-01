Condividi | Red 10:03 Nel tardo pomeriggio di oggi, l´Auditorium del Carmelo, in Piazza Colonnello Serra 11, ospiterà “Il verde e gli orti botanici, il nuovo incontro organizzato dall´Associazione culturale Ma...donne Comunicare l´ambiente a Sassari



SASSARI - Si terrà oggi (lunedì), alle 17.30, nell'Auditorium del Carmelo, in Piazza Colonnello Serra 11, a Sassari, il nuovo incontro organizzato dall'Associazione culturale Ma...donne, presieduta da Brunilde Giacchi. Argomento dell'incontro, che si inserisce nel ciclo targato 2017-2018 di “Comunicare l'ambiente”, sarà il ricorrere dei duecento anni dall'isolamento della clorofilla.



Coordinato da Francesco Carboni, l'incontro ospiterà gli interventi di Martina Mugoni sulla progettazione del verde a Sassari e di Pinuccio Porcellana sulla storia degli orti botanici in città. Presenti, come sempre, le letture sceniche degli studenti delle scuole cittadine che partecipano all'iniziativa ed un omaggio musicale, per flauto e chitarra, da parte degli allievi del Conservatorio Canepa.



L'erboristeria "In Herbis salus" offrirà ai presenti tisane naturali e depurative. Un'occasione da non perdere per tenere viva l'attenzione sul tema del verde urbano e sulle politiche cittadine per la tutela degli ecosistemi che rappresentano una fondamentale eredità per le generazioni future.