Ad Ussana, primo podio stagionale per l'esordiente dell'Algherobike Onofrio Ruiu, e conferma del podio anche per le donne, con Simona Lecca seconda e Bianca Maria Manca terza Algherobike ancora sul podio



ALGHERO - Primo podio stagionale per l’esordiente dell’Algherobike Onofrio Ruiu, e conferma del podio anche per le donne. Ieri (domenica), ad Ussana, si è disputata la sesta prova del Gran prix Marco Garau, gara ciclistica regionale specialità ciclocross. Giornata caratterizzata dal forte maestrale, che ha imperversato lungo tutto il percorso. All’appello quasi un'ottantina di atleti muniti sia di bici da ciclocross che di mountainbike. Infatti, per i Campionati regionali c’è la possibilità di poter gareggiare anche con la mountainbike, purchè la larghezza del manubrio non superi i 60centimetri.



Come per ogni gara tre le partenze. La prima era quella da 30’ per le categorie giovanili, dove il portacolori dell’Algherobike Onofrio Ruiu si è messo subito in evidenza restando in partenza incollato ai primi di categoria e, dopo una gara avvincente in rimonta, è riuscito a conquistare la terza piazza. La seconda partenza da 40’ ha visto in griglia le categorie Master 4, 5, 6, 7, 8 e donne. E qua, la nota positiva per la società algherese, con Simona Lecca seconda e Bianca Maria Manca terza, come domenica scorsa. Ancora in fase di rodaggio la prestazione di Lecca, che pecca un po' di inesperienza agonistica, ma tenacia e grinta da vendere come per Manca, che nonostante la scarsa preparazione è sempre pronta a buttarsi nella competizione.



Per finire, prova un po' opaca per il presidente Luciano Catogno, che ha corso nella categoria Master 5, chiudendo la sua prova all’ultimo posto. Il prossimo appuntamento è per domenica 28 gennaio, a Nuoro, per la settima prova del Gran prix.



