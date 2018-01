Condividi | Red 7:16 I referti dei campionamenti confermano il rispetto dei parametri dell’acqua distribuita in rete, la Assl di Nuoro ha notificato i risultati comunicando al Comune che i provvedimenti di restrizione d’uso dell’acqua, adottati precedentemente a tutela della salute pubblica, possono essere revocati Acqua nuovamente potabile a Gavoi



GAVOI - Acqua nuovamente potabile a Gavoi. I referti dei campionamenti confermano il rispetto dei parametri dell’acqua distribuita in rete, la Assl di Nuoro ha notificato i risultati comunicando al Comune che i provvedimenti di restrizione d’uso dell’acqua, adottati precedentemente a tutela della salute pubblica, possono essere revocati.



L’ordinanza di non potabilità faceva seguito ai parametri fuori norma di ferro e manganese, dettati dalla vetustà di alcune condotte, ora rientrati a norma. A garanzia dell’acqua distribuita in rete, Abbanoa effettua circa 17mila prelievi di campioni annui (per determinare circa 300mila parametri chimici e batteriologici). Significa che ogni giorno vengono eseguiti fino a cinquanta controlli a campione. I controlli interessano l'intera filiera del processo: verificano la qualità della materia prima, dello stato della potabilizzazione e delle proprietà chimiche e batteriologiche del prodotto in distribuzione, il tutto per garantire la massima sicurezza a ciascuno.



Un aspetto che merita ancora più attenzione, se si considera che la Sardegna, a differenza delle altre regioni d'Italia, preleva l'acqua grezza per l'85percento da invasi artificiali, che spesso non offrono una buona qualità dell'acqua. Acqua grezza che necessita di trattamenti di potabilizzazione più delicati rispetto a quanto avviene in altre parti del Paese: a questo servono i quarantacinque potabilizzatori presenti in Sardegna, vere fabbriche dell'acqua potabile.