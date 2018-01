Condividi | S.O. 21:43 Inizia ora l’attività istruttoria degli uffici del Viminale per integrazioni che potrebbero essere richieste nelle prossime 48 ore. Nel 2013 furono presentati 219 simboli Politiche: 103 simboli in Viminale



CAGLIARI - Sono 103 i simboli presentati al Viminale dai partiti e dai movimenti politici in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento del prossimo 4 marzo, poco prima della scadenza. Cinque anni fa, in occasione della elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 furono in totale 219 i simboli presentati. Ne furono poi ammessi 169. Inizia ora l'attività istruttoria degli uffici del Viminale per integrazioni che potrebbero essere richieste nelle prossime 48 ore.