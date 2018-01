Condividi | Red 21:26 Ecco tutti i nomi dei candidati Grillini. Buone probabilità per l´algherese Paola Deiana, interinale nel Comune di Alghero, seconda nel collegio nord per la Camera dei Deputati. Per il Senato capolista è l´avvocato sassarese Ettore Antonio Licheri M5s, Paola Deiana seconda alla Camera



ALGHERO - Giochi chiusi nel Movimento 5 stelle per i due collegi proporzionali della Camera - sud e nord Sardegna - e nel proporzionale unico per il Senato. La lista, risultato della due giorni di parlamentarie, è stata pubblicata sul Blog di Beppe Grillo.



Confermati i deputati uscenti Emanuela Corda e Andrea Vallascas, rispettivamente al primo e al secondo posto nel collegio del sud Sardegna. Dopo di loro, Lucia Scanu e Michele Ciusa.



Nel collegio nord per la Camera, al primo posto c'è Alberto Manca, al secondo l'algherese Paola Deiana (nella foto), seguono Fabio Columbano e Daria Derriu (sempre di Alghero). Per il Senato, dove non concorrerà l'uscente Roberto Cotti, capolista è l'avvocato sassarese Ettore Antonio Licheri, seguito dalla nuorese Elvira Evangelista, quindi Roberto Giovanni Cappuccinelli e Antonietta Congiu.