Condividi | M.V. 19:45 Non si placa la mano che, puntualmente, imbratta l´angolo di via Arduino, nel centro storico di Alghero, dove quotidianamente vengono depositate buste di rifiuti in spregio alle più elementari regole Ancora incivili sotto il Campanile



ALGHERO - Cresce la percentuale di rifiuti differenziati nella città di Alghero e migliora, seppur a fatica, il decoro nel cuore della città vecchia, dove permangono comunque isolate sacche d'inciviltà.



Ne è un chiaro esempio l'angolo tra via Arduino e il proseguimento di via Roma, dove quotidianamente vengono depositate buste di rifiuti in spregio alle più elementari regole. Ecco la foto scattata poco dopo le ore 17 di oggi (domenica): ma analoga situazione è possibile riscontrarla tutti i giorni.



Rispetto al generale caos delle prime settimane d'avvio del nuovo servizio, con orari e frequenze di ritiro delle varie frazioni dimezzate, la situazione inizia comunque a stabilizzarsi. Con diverse criticità: basta passeggiare per le vie più centrali, infatti, per imbattersi, non di rado, in buste e rifiuti abbandonati negli angoli delle strade in orari sbagliati e con modalità sregolata. Commenti ALGHERO - Cresce la percentuale di rifiuti differenziati nella città di Alghero e migliora, seppur a fatica, il decoro nel cuore della città vecchia, dove permangono comunque isolate sacche d'inciviltà.Ne è un chiaro esempio l'angolo tra via Arduino e il proseguimento di via Roma, dove quotidianamente vengono depositate buste di rifiuti in spregio alle più elementari regole. Ecco la foto scattata poco dopo le ore 17 di oggi (domenica): ma analoga situazione è possibile riscontrarla tutti i giorni.Rispetto al generale caos delle prime settimane d'avvio del nuovo servizio, con orari e frequenze di ritiro delle varie frazioni dimezzate, la situazione inizia comunque a stabilizzarsi. Con diverse criticità: basta passeggiare per le vie più centrali, infatti, per imbattersi, non di rado, in buste e rifiuti abbandonati negli angoli delle strade in orari sbagliati e con modalità sregolata.