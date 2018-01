Condividi | Red 0:16 Il Banco di Sardegna Sassari cade al PalaDesio 102-96 al termine di una battaglia di 45’: nell’anticipo della prima giornata di ritorno il tempo supplementare premia la formazione casalinga della Pallacanestro Cantù Basket: Dinamo ancora sconfitta all´overtime



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cade al PalaDesio 102-96 al termine di una battaglia di 45’: nell’anticipo della prima giornata di ritorno l’overtime premia la formazione casalinga della Pallacanestro Cantù. Domenica la squadra farà rientro in Sardegna, dove sono in agenda i prossimi impegni tra Basketball champions league e campionato: martedì si disputerà il Game 12 di Bcl, mentre sabato l’Auxilium Torino sbarcherà al PalaSerradimigni.



Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara, coach Sodini risponde con Smith, Culpepper, Crosariol, Chappell e Raucci. I padroni di casa partono forte con Chappell e Crosariol, il Banco risponde Polonara dall’arco e il 2+1 di Pierre. Cantù scappa sull’ 11-6 grazie al mini break di Culpepper, ma i sassaresi si riportano a contatto con Bamforth e Hatcher. I biancoblu siglano la parità con Polonara e piazzano l’allungo con Spissu e Planinic (21-24). Nella seconda frazione, gli ospiti si portano fino al + 9 condotti da Bamforth, Pierre e Jones. La rimonta canturina si accende però con il trio Thomas, Crosariol e Chappell. Pierre interrompe il break di 8-0, ma Cantù prosegue la sua corsa e mette la testa avanti con la tripla di Smith. Controsorpasso sassarese con Planinic. È il canestro and one del centro croato a mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 41-41.



Al rientro dall'intervallo lungo, parziale di 7-2 canturino. Ma i sassaresi non ci stanno e mettono a segno un break di 13 lunghezze, che trascina avanti la Dinamo. A condurre il Banco di Sardegna un ottimo Pierre, un Planinic decisivo sotto canestro e Polonara con ottime percentuali al tiro. Chappell arresta l’emorragia e conduce insieme a Thomas Cantù. A prendere le redini della partita sono due bombe di Tavernari e Spissu dalla media che chiudono al 30’ avanti 57-68. L’ultimo quarto si apre con il botta e risposta dalla lunga distanza tra Chappell e Hatcher prima, Tavernari e Parrillo subito dopo. Il giocatore italobrasiliano si porta in doppia cifra conducendo i suoi, ben coadiuvato da Pierre (66-77). Cantù però non ci sta e, trascinata da Smith e Culpepper, complice anche un fallo antisportivo sanzionato a Tavernari, risale la china riportandosi ad un solo possesso di distanza. Con poco meno di 4’ da giocare il tabellone dice 76-79. Gioco da tre punti di Hatcher, bomba di Polonara: il Banco trova ossigeno, ma Crosariol e Chappell riportano ancora una volta la Red October a -3. Tecnico alla panchina sassarese: non sbagliano i padroni di casa che poi trovano il canestro del sorpasso con Parrillo. Pierre va in lunetta e fa 1/2: la sirena suona sull’86-86. E' overtime, Nei minuti supplementari i padroni di casa scappano sul+6 con Thomas e Parrillo. I sassaresi si riportano a contatto grazie al fallo e tecnico sanzionati a Chappell: non sbagliano dalla lunetta Pierre e Bamforth 94-93. Smith mette in cassaforte altri due punti. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro Chappell firma due canestri che chiudono il match. Finisce 102-96.



«Abbiamo perso una partita che potevamo portare via – dichiara coach Pasquini - Non siamo stati in grado di chiudere la partita, per cui complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita vera con tutto il cuore. Tolti alcuni frangenti del secondo quarto abbiamo difeso bene. Siamo partiti bene in difesa e in attacco, nonostante Hatcher e Bamforth non abbiano fatto tanto canestro, siamo stati bravi e furbi a trovare altri terminali offensivi. Per il resto, è un momento in cui va così, ora dobbiamo ripartire. Oggi abbiamo dimostrato di poter tornare a essere la squadra che eravamo due settimane fa e abbiamo digerito la sconfitta di Montecarlo». Sull’episodio decisivo al termine del tempo regolamentare: «Il tecnico mi è stato fischiato perché avevo la punta del piede sulla linea. Ho visto la reazione che volevo dai miei ragazzi, specie contro una squadra che in casa sta facendo bene e purtroppo in una serata di poca precisione al tiro dei nostri due principali terminali offensivi. Peccato, pensavamo di poterla portare via, purtroppo l’ho decisa io con quel tecnico a 58" della fine con la palla in mano, pestando la linea. Ero stato avvisato, ma penso ci sia tecnico e tecnico: un fallo del genere fischiato nel secondo quarto ha un peso diverso di uno a 58" dalla fine».



RED OCTOBER CANTU'-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 102–96 (d1ts):

RED OCTOBER CANTU': Smith 23, Culpepper 13, Pappalardo, Cournooh 3, Parrillo 11, Tassone, Crosariol 14, Maspero 2, Raucci, Chappell 22, Thomas 14. Coach Marco Sodini.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, Casula, Bamforth 8, Planinic 19, Devecchi 1, Pierre 26, Jones 2, Stipcevic, Hatcher 10, Polonara 14, Picarelli, Tavernari 11. Coach Federico Pasquini.

