Gran Prix a Ussana: due turritani in gara

USSANA - Dopo la pausa natalizia riparte il Ciclocross ed è subito podio per i bikers algheresi. Domenica scorsa si è svolta ad Ozieri la quinta prova del Gran Prix Marco Garau gara ciclistica specialità ciclocross. La manifestazione organizzata dalla società del luogo la Ozierese Carrera 1981. Il percorso molto vario con diversi passaggi insidiosi sullo sterrato ed impedimenti sia naturali che artificiali lo rendevano molto impegnativo.



Sempre numerosa la presenza degli atleti provenienti da tutta l’ isola che questa domenica hanno superato le 100 presenze. Quest’anno agli iscritti si aggiungono due atleti di Porto Torres: Simona Lecca e Daniele Cilia. Nella prima partenza quella delle categorie giovanili con 30 minuti di gara, subito in evidenza Onofrio Ruiu che nella categoria esordienti dopo una partenza non esaltante , si lanciava in una poderosa rimonta agganciando la quarta piazza ad un soffio dal podio. A seguire la seconda partenza , da 40 minuti, quella dei master 4/5/6 e Junior.



Prestazione da incorniciare per Luciano Catogno, presidente dell'Asd Algherobike - società ciclistica di Alghero - che per quasi tutta la gara riusciva a tenere testa al primo ma poi nel finale, per l’inesperienza ed anche un pò di stanchezza si doveva accontentare del secondo gradino del podio nella master 5. Sempre nella stessa fascia da 40 minuti c’erano anche Bianca Maria Manca ed il nuovo acquisto Alghero bike 2018 , la forte Simona Lecca che otteneva un ottimo secondo posto di categoria seguita da Bianca Maria in terza piazza.



Ultima partenza la terza fascia quella da un'ora di gara dove si schierava Cristian Calabria nella categoria master 3. Questa volta l ottima partenza iniziale non è stata vanificata ma resa fruttuosa da una gran gara in crescendo che lo faceva chiudere egregiamente in 4^ posizione dietro a grandi campioni. Sempre grande incitameto dai supporters al seguito della compagine algherese. Appuntamento Domenica prossima a Ussana per la sesta prova del Gran Prix.