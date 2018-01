Controlli sulla Sassari-Olbia: 12 patenti ritirate

18/1/2018 Tre auto in 2 giorni: incubo piromani a Porto Torres Vigili del fuoco in azione alle 2.40 ancora una volta questa settimana per domare le fiamme che hanno ridotto in cenere due auto, una Stilo station wagon e una Audi A4 entrambe parcheggiate in via del Pero, angolo via Lentischio, nel quartiere di Serra Li Pozzi