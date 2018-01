Condividi | Red 12:54 Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne sassarese, già noto alle Forze dell´ordine, per furto aggravato In manette il ladro delle scuole



SASSARI - Ieri pomeriggio (venerdì), gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine, per furto aggravato. All’identificazione del giovane, si è giunti grazie all’abilità degli specialisti della Polizia Scientifica, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, ed al lavoro svolto dal personale della Squadra Mobile, che ha permesso di trovare in un edificio scolastico inequivocabili tracce lasciate dal ladro.



I controlli effettuati dagli operatori nei luoghi visitati dal giovane hanno permesso di reperire tracce sulle sue impronte digitali. Infatti, su alcuni distributori automatici di snack e bevande che il 28enne aveva danneggiato per sottrarre alimenti e bevande, son state trovate le impronte, che dai successivi accertamenti, avvenuti attraverso la banca dati in uso alle Forze dell'ordine, hanno permesso di risalire all’identità del giovane.



Dopo avere raccolto sufficienti elementi di prova a carico del giovane il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha ritenuto che potesse reiterare ulteriormente le sue gesta, pertanto ne ha disposto la custodia nel carcere di Bancali, a disposizione della Magistratura inquirente.