Martedì 23 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30 nella libreria il Manoscritto, ad Alghero, si terrà il primo incontro per riconoscere e gestire le emozioni scatenanti Ad Alghero, si parla di emozioni



ALGHERO - Martedì 23 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30 nella libreria il Manoscritto, ad Alghero, si terrà il primo incontro per riconoscere e gestire le emozioni scatenanti. Cosa sono le emozioni? A cosa servono e che utilità hanno? E soprattutto come possiamo gestirle. L'incontro è ad ingresso libero.