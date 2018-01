Condividi | M.P. 21:19 Si è svolta ieri a Cagliari, negli uffici regionali, la conferenza di servizi per il progetto Nuraghe, relativo alle bonifiche ambientali nelle aree dell´ex petrolchimico Bonifiche: «il Comune farà la sua parte»



PORTO TORRES – Si è svolta ieri a Cagliari, negli uffici regionali, la conferenza di servizi per il progetto Nuraghe, relativo alle bonifiche ambientali nelle aree dell'ex petrolchimico. Il Comune era presente insieme agli altri enti coinvolti per l'ultima riunione della conferenza di servizi per la Via e l'Aia relativi alle autorizzazioni per l'Sdr (Sito di raccolta) e la piattaforma polifunzionale.



Gli enti hanno rilevato che la Syndial ha integrato il progetto in base alle richieste fatte a giugno e al Comune di Porto Torres è stato chiesto di integrare lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica del Puc in adeguamento al Pai (Piano assetto idrogeologico). La riunione per definire la documentazione da inviare per il parere al Genio Civile e all'Adis (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna) è prevista per martedì prossimo al Comune di Porto Torres.



Inoltre, secondo quanto previsto dalla Conferenza di servizi, la Via sarà autorizzata con provvedimento della giunta regionale e l'Aia dalla Provincia nei successivi trenta giorni. «Le notizie arrivate ieri sono positive – commenta il sindaco Sean Wheeler – il Comune farà la sua parte garantendo nel più breve tempo possibile le integrazioni richieste. Ci auspichiamo che il progetto della bonifica possa finalmente decollare». Commenti PORTO TORRES – Si è svolta ieri a Cagliari, negli uffici regionali, la conferenza di servizi per il progetto Nuraghe, relativo alle bonifiche ambientali nelle aree dell'ex petrolchimico. Il Comune era presente insieme agli altri enti coinvolti per l'ultima riunione della conferenza di servizi per la Via e l'Aia relativi alle autorizzazioni per l'Sdr (Sito di raccolta) e la piattaforma polifunzionale.Gli enti hanno rilevato che la Syndial ha integrato il progetto in base alle richieste fatte a giugno e al Comune di Porto Torres è stato chiesto di integrare lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica del Puc in adeguamento al Pai (Piano assetto idrogeologico). La riunione per definire la documentazione da inviare per il parere al Genio Civile e all'Adis (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna) è prevista per martedì prossimo al Comune di Porto Torres.Inoltre, secondo quanto previsto dalla Conferenza di servizi, la Via sarà autorizzata con provvedimento della giunta regionale e l'Aia dalla Provincia nei successivi trenta giorni. «Le notizie arrivate ieri sono positive – commenta il sindaco Sean Wheeler – il Comune farà la sua parte garantendo nel più breve tempo possibile le integrazioni richieste. Ci auspichiamo che il progetto della bonifica possa finalmente decollare».