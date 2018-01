Condividi | Red 22:24 Domani mattina, nelle sale dell´Hotel Holiday inn, a Cagliari, la Cna Sardegna presenterà l’ottavo Rapporto congiunturale sulle imprese artigiane della Sardegna Imprese artigiane sarde: ecco il rapporto congiunturale



CAGLIARI – Domani, sabato 20 gennaio, alle 10, nelle sale dell’Hotel Holiday inn, a Cagliari, la Cna Sardegna presenterà l’ottavo Rapporto congiunturale sulle imprese artigiane della Sardegna. La ricerca, effettuata come gli anni scorsi su un campione statistico di settecento imprese artigiane, offre attraverso una rilevazione dei principali indicatori economici (ordini, fatturato, occupazione, accesso al credito e costi di produzione) un quadro aggiornato ed importanti indicazioni sullo stato di salute e sulla capacità del tessuto produttivo isolano e dell’artigianato in particolare di agganciare la ripresa economica in atto in altre regioni italiane.



Il rapporto consolida e conferma una tendenza all’allargamento della forbice tra il mondo delle micro-imprese e le imprese più strutturate nella capacità di agganciare la ripresa. Fenomeno determinato non solo dalla migliore capacità delle imprese più grandi di reagire alle situazioni avverse, ma anche da un contesto nel quale gli strumenti di politica industriale e di supporto ai sistemi produttivi sono sempre più tarati per le imprese di maggiori dimensioni. Ecco perché la sfida per il rilancio dell’economia isolana è quella di rendere meno ostile l’ambiente alle Pmi, che debbono poter contare su risorse dedicate e strumenti agevolativi e di supporto pienamente fruibili.



Dopo l’introduzione del presidente regionale della Cna Pierpaolo Piras e la presentazione del Rapporto congiunturale da parte di Antonio Mura (Cresme), è prevista una tavola rotonda presieduta e moderata dal segretario regionale della Cna Sardegna Francesco Porcu, dal titolo “Politiche e strumenti a misura di Pmi per agganciare la ripresa economica: le cose da fare”. Prevista la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, artigianato e commercio Barbara Argiolas, il presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale Luigi Lotto ed il presidente della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee in Consiglio regionale Franco Sabatini.



