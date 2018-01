Condividi | Red 21:22 La banda ultralarga di Tim raggiunge oltre 1.800 unità immobiliari nella cittadina nuorese. Disponibili servizi evoluti per un modello di digital life Arriva ad Oliena la fibra a 200mega



OLIENA - Oliena entra nella lista delle località italiane scelte da Tim, con un investimento di circa 300mila euro, per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200megabit al secondo in downoad a beneficio di cittadini ed imprese. Il programma di cablaggio ha consentito di collegare le diverse zone del territorio comunale, con la copertura di più di 1.800 unità immobiliari. Da ieri (giovedì), nel Comune del Supramonte sono disponibili i servizi a banda ultralarga per cittadini ed imprese. La rete raggiunge la quasi totalità della popolazione comunale attraverso 6chilometri di cavi in fibra ottica, grazie al collegamento di quindici cabinet stradali alla centrale.



Il lancio ad Oliena dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di Tim e della collaborazione da parte del Comune. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne ed in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l’obiettivo di sviluppare un modello di “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche ed applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione. Con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in hd. Tim offre una tv che unisce il meglio dell’intrattenimento, proponendo la più ampia piattaforma di distribuzione di contenuti premium, grazie ad esempio all’accordo siglato com Netflix, al quale si affianca anche l'offerta “Tim Sky”. In questo modo, l'azienda intende proporre ai clienti le migliori produzioni televisive ed incentivare l’utilizzo delle infrastrutture di connessione a banda larga ed ultralarga fisse e mobili, che rappresentano il futuro anche per il mercato dell’intrattenimento.



