«No all´utilizzo di insetti come alimento»

CAGLIARI - In Italia non è ammessa alcuna commercializzazione di insetti e, di conseguenza, neanche l’utilizzo di questi o di loro derivati. Lo precisa il Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale della Sanità.



Il Ministero della Salute, anche a seguito di richiesta da parte delle Regioni e per notizie circolate sugli organi di informazione, ha chiarito che tutti i prodotti che rientrano nelle categorie definite dal Regolamento dell’Ue entrato in vigore dal primo gennaio, sono considerati “novel food” e, per un eventuale impiego alimentare, devono avere una preventiva autorizzazione dalla Commissione europea. Ad oggi, sottolinea il Ministero, nessuna specie di insetto è autorizzata ad un impiego alimentare.



Alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime cosiddetto di tolleranza: ma, per poterne consentire la libera circolazione sul mercato Ue, occorre un'autorizzazione. L'Italia non ammette alcun tipo di commercializzazione di insetti e loro derivati, ne l'utilizzo come alimento.