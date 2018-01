Condividi | Red 17:29 «Un risultato atteso da tempo in linea con una sanità che mette al centro il paziente», ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau Inaugurato a Sassari il day hospital oncologico



SASSARI - «Esprimo la mia personale soddisfazione per questo risultato che pur essendo provvisorio è un risultato che da risposte ottimali, superando una situazione che è stata per troppo tempo davvero indecorosa per i pazienti, ma anche per gli operatori. Oggi siamo in una struttura che è adeguata, funzionale e moderna che risponde a quelle che sono le esigenze di privacy per l'accoglienza dei pazienti».



Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, intervenendo questa mattina (venerdì) all'inaugurazione dei nuovi locali del day hospital oncologico delle cliniche, operativi a Sassari, al terzo piano della palazzina di Malattie infettive, in Viale San Pietro. «Un passo in avanti davvero importante – ha detto Ganau – per il quale ringrazio il direttore generale Antonio D'Urso e lo staff di direzione, ma ringrazio soprattutto le associazioni che hanno contribuito ad ottenere questo risultato, le associazioni Mariangela Pinna onlus, Fidapa e Lions club Sassari Monte Oro».



«Grazie ad un'ottima intesa tra pubblico e privato si è riusciti a offrire ai pazienti un nuovo e più funzionale servizio. Questa è la strada che si è intrapresa con gli interventi di riforma che sono stati molto complessi e delicati con l'obiettivo vero di arrivare ad una sanità che sia adeguata ai tempi e che veda soprattutto al centro la persona», ha concluso l'ex sindaco di Sassari.



