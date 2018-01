Condividi | Red 10:02 Il tradizionale Open day dell’Istituto Professionale industria e artigianato di Alghero è in programma domenica 21 gennaio, dalle 9 alle 12 Open day 2018 all’Ipia



ALGHERO - Il tradizionale Open day dell’Istituto Professionale industria e artigianato di Alghero è in programma domenica 21 gennaio, dalle 9 alle 12. Durante l’incontro con i futuri alunni e con i loro genitori, oltre a far visitare le strutture ed i laboratori dell’Istituto, i docenti illustreranno l’offerta formativa dei corsi previsti ed i futuri alunni potranno partecipare ad attività di laboratorio guidati, oltre che dai docenti, dagli attuali studenti. Nella sede di Via Don Minzoni sono attivi i due corsi per tecnico per la manutenzione ed installazione di impianti del settore elettrotecnico, elettronico, meccanico ed informatico; tecnico dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale.



L’indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica ha lo scopo di formare professionisti in grado di occuparsi del funzionamento delle tecnologie e degli impianti industriali e civili e dei mezzi di trasporto. Questo indirizzo di studi è particolarmente adatto a coloro che hanno una spiccata passione per la tecnologia e per il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi meccanici ed elettrici. Le prospettive di lavoro del settore indicano che i diplomati trovano impiego come: ascensorista, frigorista, montatore meccanico, manutentore elettrico, meccanico o meccatronico e nel settore elettronico-informatico.



Per quanto riguarda il corso relativo ai Servizi per la sanità e l'assistenza sociale sono rivolti a persone che vogliano lavorare con altre persone preoccupandosi dei loro bisogni individuali e sociali; ha lo scopo di formare professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e comunità dal punto di vista biologico, psicologico e sociale. Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per provvedere al benessere socio-sanitario delle persone rilevando le difficoltà e capendo quali sono i passi da compiere per risolverle; dopo il diploma, chi volesse accedere al mondo del lavoro potrà trovare un impiego come operatore sociosanitario. Entrambi gli indirizzi consentono l'accesso a tutte le facoltà universitaria, in particolare il corso socio sanitario offre buone opportunità nelle facoltà infermieristiche. Per qualunque informazione si può chiamare il numero telefonico 079/951106 e chiedere dei responsabili di sede.