Condividi | Red 9:41 Venerdì sera, nella Sala convegni di San Francesco, ad Alghero, l’Ufficio per la Pastorale familiare organizza un interessante incontro per le famiglie intitolato “La famiglia comunità della Tenerezza di Dio” Famiglia e religione: convegno ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 26 gennaio, alle 18.30, nella Sala convegni di San Francesco, ad Alghero, l’Ufficio per la Pastorale familiare organizza un interessante incontro per le famiglie intitolato “La famiglia comunità della Tenerezza di Dio”, che avrà come relatori don Carlo Rocchetta ed i coniugi Stefano Rossi e Barbara Baffetti, del Centro familiare casa della tenerezza di Perugia. L’ingresso è libero e le famiglie della Diocesi sono invitate a partecipare. Commenti ALGHERO - Venerdì 26 gennaio, alle 18.30, nella Sala convegni di San Francesco, ad Alghero, l’Ufficio per la Pastorale familiare organizza un interessante incontro per le famiglie intitolato “La famiglia comunità della Tenerezza di Dio”, che avrà come relatori don Carlo Rocchetta ed i coniugi Stefano Rossi e Barbara Baffetti, del Centro familiare casa della tenerezza di Perugia. L’ingresso è libero e le famiglie della Diocesi sono invitate a partecipare.