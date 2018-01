Condividi | M.P. 8:00 Il segretario del Pd Giuseppe Luigi Cucca interviene per smorzare la polemica innescata dal sindaco di Porto Torres e dal centrodestra sull’esclusione del Nord Ovest della Sardegna dal Piano straordinario per la mobilità turistica elaborato dal Mit «Porto Torres non è esclusa dalla mobilità turistica»



PORTO TORRES - Il Nord Ovest della Sardegna non sarà escluso dagli interventi del Governo per la mobilità turistica. «Il Piano approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è definitivo ma è aperto a integrazioni per includere quei territori che in questa prima stesura sono rimasti fuori. Il Ministro Delrio ha assicurato piena disponibilità a inserire nella mappa Alghero e Porto Torres e l’intero territorio del Nord Ovest dell’Isola, che ha tutte le caratteristiche per essere ancora più attrattivo dal punto di vista turistico».



Il segretario del Pd Giuseppe Luigi Cucca interviene per smorzare la polemica innescata dal sindaco di Porto Torres e dal centrodestra sull’esclusione del Nord Ovest della Sardegna dal Piano straordinario per la mobilità turistica elaborato dal Mit. «Le rassicurazioni che ho ricevuto personalmente dal Ministro Delrio sono da cogliere come un’opportunità - prosegue Cucca - per formulare proposte e partecipare alla pianificazione, fornendo un contributo costruttivo dal basso».



