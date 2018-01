Condividi | M.P. 19:19 Sono state rimodulate dal Settore Politiche sociali le aperture al pubblico. Nuovi orari per Uffici politiche sociali e istruzione dal 22 gennaio Porto Torres, servizi sociali: nuovi orari



PORTO TORRES - Nuovi orari per Uffici politiche sociali e istruzione dal 22 gennaio. Sono state rimodulate dal Settore Politiche sociali le aperture al pubblico degli uffici dei Servizi sociali e istituzioni scolastiche, situati in via delle Vigne numero 5. Dal 22 gennaio 2018 le giornate e gli orari di ricevimento delle utenze saranno le seguenti: lunedì dalle 9 alle 12.30; martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì dalle 9 alle 12.30.