Spettacoli: cambiano i criteri per i contributi



CAGLIARI - Teatro, musica e danza: sono stati modificati i parametri per il finanziamento allo spettacolo dal vivo. Su proposta dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena, la Giunta regionale ha approvato le modifiche ai criteri previsti, ammodernando e adattando l'applicazione dell’articolo 56 della legge regionale 22/90.



«È una grande soddisfazione essere riusciti a modificare una delibera che permaneva da tanti anni, causando un diffuso e generale scontento del comparto - ha dichiarato Dessena - Sui criteri vigenti ci sono stati problemi ogni anno e richieste continue di modifiche da parte degli operatori dello spettacolo dal vivo. Si è giunti finalmente al risultato, attraverso modalità delle quali siamo particolarmente convinti e orgogliosi, ovvero con un tavolo inclusivo e partecipato insieme a tutti i rappresentanti del settore. Con loro ci si è più volte riuniti e si è discusso ogni dettaglio, facendo riferimento all’evoluzione del quadro normativo in materia. Ma più che alla composizione delle strutture abbiamo concordato di dare priorità alla valutazione dei progetti. Questo è solo un primo passo: da qui a breve riuniremo di nuovo il tavolo per parlare del disegno di legge».



