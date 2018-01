Condividi | A.S. 12:25 La ripresa dello storico collegamento tra le due città catalane di Sardegna e Spagna, Alghero e Barcellona, incassa la prevedibile soddisfazione degli utenti e viaggiatori, di tutto il mondo imprenditoriale e politico. Il sindaco Mario Bruno: si lavora per superare il gap sui mesi spalla Vueling su El Prat, Bruno: strada giusta



ALGHERO - «Col nuovo volo in partenza da marzo, Alghero e la Catalogna ritornano ad essere più vicine, non solo rafforzando idealmente quel legame che unisce la città di Sardegna con Barcellona e i paesi Catalani, per cultura, lingua e tradizioni. Riprende così quel rapporto economico che negli ultimi anni ha dato interessanti prospettive di crescita e sviluppato importanti flussi turistici. Il nuovo collegamento operato dalla compagnia Vueling tra Alghero e Barcellona, si aggiunge ai voli annuali easyJet su Londra, delineando una nuova programmazione con più rotte e vettori dallo scalo del nord Sardegna. Ecco perché mi aspetto dal nuovo presidente e dal network F2i novità importanti».



Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che accoglie con particolare favore la ripresa dei collegamenti aerei con la città di Barcellona [



«C'è un gap di circa 200mila passeggeri da colmare al più presto rispetto al 2015 - sottolinea il sindaco Mario Bruno - ma l'obiettivo è possibile perché confinato ai mesi spalla, quelli su cui si concentrano gli sforzi e gli incentivi alla destagionalizzazione messi in campo dalla Regione. Con Alghero che fa la sua parte fino in fondo: vanno in questa direzione i progetti per rendere la città sempre più viva e attraente, col coinvolgimento attivo di associazioni, artisti e musicisti internazionali dal forte legame con l'Isola, e la rinnovata partnership col mondo imprenditoriale, nel comune obiettivo di lavorare in sinergia per rafforzare in chiave turistica territorio e destinazione».



