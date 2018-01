Condividi | A.S. 11:40 Vueling mette in vendita i biglietti per il nuovo volo che sarà operato per la prima volta nella storia della compagnia iberica a basso costo dal 25 marzo 2018 Alghero-El Prat, Peralda: ottimi segnali



ALGHERO -La ripresa dello storico collegamento tra le due città catalane di Sardegna e Spagna, Alghero e Barcellona, incassa la prevedibile soddisfazione degli utenti e viaggiatori, di tutto il mondo imprenditoriale e politico. Vueling mette in vendita i biglietti per il nuovo volo che sarà operato per la prima volta nella storia della compagnia iberica a basso costo dal 25 marzo 2018 e sarà attivo per tutta la stagione estiva fino al 21 ottobre, con più di 20.000 posti disponibili [



«Vueling è un player che sta assumendo progressivamente un profilo molto significativo sul mercato Italiano. Quello con la Spagna è un collegamento che risponde alle esigenze di molti passeggeri sardi ma è anche coerente con i programmi condivisi con i rappresentanti del territorio con cui interagiamo sistematicamente, Federalberghi per prima» ha dichiarato Mario Peralda (nella foto) – Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero. «L'avvio di questo collegamento, il ritorno della destinazione Barcellona nel nostro network e l’arrivo di un nuovo Vettore di questa rilevanza sono senz’altro ottimi segnali per il nostro Aeroporto».



«Questo nuovo collegamento dimostra la volontà di Vueling di crescere in Sardegna» ha dichiarato Alexander D’Orsogna, Country Manager per l’Italia di Vueling. «Per la prossima stagione estiva, infatti, Vueling offrirà ai passeggeri in partenza dall’isola un totale di più di 138.000 posti disponibili, un record per la compagnia area! Inoltre, il volo verso Barcellona, consentirà ai passeggeri sardi di accedere a tutto il network di Vueling collegandoli con più di 130 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa».



Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona, infatti, i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Grazie a questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. Inoltre, grazie alla sinergia con l’aeroporto di Barcellona El Prat, Vueling offrirà ai passeggeri in partenza dall’Italia accesso a tutto il network di LEVEL, compagnia low cost a lungo raggio del gruppo IAG, che da Barcellona opera voli diretti internazionali verso Boston, Buenos Aires, Los Angeles e San Francisco. Commenti ALGHERO -La ripresa dello storico collegamento tra le due città catalane di Sardegna e Spagna, Alghero e Barcellona, incassa la prevedibile soddisfazione degli utenti e viaggiatori, di tutto il mondo imprenditoriale e politico. Vueling mette in vendita i biglietti per il nuovo volo che sarà operato per la prima volta nella storia della compagnia iberica a basso costo dal 25 marzo 2018 e sarà attivo per tutta la stagione estiva fino al 21 ottobre, con più di 20.000 posti disponibili [ LEGGI ].«Vueling è un player che sta assumendo progressivamente un profilo molto significativo sul mercato Italiano. Quello con la Spagna è un collegamento che risponde alle esigenze di molti passeggeri sardi ma è anche coerente con i programmi condivisi con i rappresentanti del territorio con cui interagiamo sistematicamente, Federalberghi per prima» ha dichiarato Mario Peralda () – Direttore Generale della Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero. «L'avvio di questo collegamento, il ritorno della destinazione Barcellona nel nostro network e l’arrivo di un nuovo Vettore di questa rilevanza sono senz’altro ottimi segnali per il nostro Aeroporto».«Questo nuovo collegamento dimostra la volontà di Vueling di crescere in Sardegna» ha dichiarato Alexander D’Orsogna, Country Manager per l’Italia di Vueling. «Per la prossima stagione estiva, infatti, Vueling offrirà ai passeggeri in partenza dall’isola un totale di più di 138.000 posti disponibili, un record per la compagnia area! Inoltre, il volo verso Barcellona, consentirà ai passeggeri sardi di accedere a tutto il network di Vueling collegandoli con più di 130 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa».Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona, infatti, i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Grazie a questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. Inoltre, grazie alla sinergia con l’aeroporto di Barcellona El Prat, Vueling offrirà ai passeggeri in partenza dall’Italia accesso a tutto il network di LEVEL, compagnia low cost a lungo raggio del gruppo IAG, che da Barcellona opera voli diretti internazionali verso Boston, Buenos Aires, Los Angeles e San Francisco.