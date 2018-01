Condividi | Red 9:14 In programma venerdì sera, nella libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, la presentazione del volume “Tra legalità e rivoluzione: la storia del Movimento Sociale Italiano in Sardegna” Tra legalità e rivoluzione: Giuseppe Serra ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 19 gennaio, alle 19, la libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiterà un incontro con Giuseppe Serra per presentare il libro “Tra legalità e rivoluzione: la storia del Movimento Sociale Italiano in Sardegna” (Macchione editore). Introdurrà l'evento Pier Luigi Piras. Gli anni che vanno dal 1943 al 1949 hanno rappresentato per la Sardegna l’inizio di una nuova stagione politica effervescente e dinamica, ricca di tensione morale, fatta di aspri scontri e di dure polemiche, ma solo marginalmente coinvolta nel dramma della guerra civile, non ancora del tutto cessata, con il suo strascico di vendette, rancori e rivalse, che si fece sentire, soprattutto in alta Italia.



L’interesse che coinvolse, per la prima volta nella sua storia, pressoché la totalità del popolo sardo, si polarizzo intorno a tre date: il 2 giugno 1946 (data del referendum sulla Repubblica italiana), il 18 aprile 1948 (data che sancì la schiacciante vittoria della Democrazia cristiana sul fronte social-comunista) e, infine, le prime elezioni regionali, a coronamento dell’istituzione della Regione autonoma della Sardegna, l’8 maggio 1949. In questo triennio post-bellico, operarono nell’Isola un gran numero di forze politiche, tutte, in qualche modo, ben radicate nel territorio e tutte portatrici di istanze, idee e progetti che trovavano eco fra la popolazione e che avevano modo di esprimersi attraverso una miriade di organi stampa. Il volume racconta la fondazione del Movimento sociale italiano nell’Isola a partire dai primi mesi del 1947, la sua partecipazione alle Elezioni politiche del 1948 ed alle Regionali del 1949.



Ma al di là della veste partito, ciò che viene messo in rilievo è la storia di un mondo umano, composto soprattutto da ex combattenti, definiti neofascisti, che pur non volendo assolutamente rinnegare il proprio passato, non senza contrasti e contraddizioni, si inserì nel nuovo contesto democratico ed autonomista. L'insegnante algherese Giuseppe Serra ha scritto per il mensile "Diorama letterario" ed è un consulente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma. Nel 2010, ha pubblicato "Le origini della destra in Sardegna. Il partito dell'Uomo Qualunque (1945-1956)". Si occupa di didattica della storia e collabora con diversi portali di informazione.