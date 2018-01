Condividi | Red 12:06 Il movimento candida le sue idee al Parlamento italiano scegliendo il presidente per rappresentarle: «lo candidiamo a rappresentare il nostro programma», dichiarano Politiche: La Base candida Efisio Arbau



MACOMER - La Base candida le sue idee al Parlamento italiano scegliendo il presidente Efisio Arbau per rappresentarle. E’ quanto emerso lunedì sera, durante la Direzione del Movimento convocata a Macomer che aveva come unico ordine del giorno le Elezioni politiche 2018.



Dopo un lungo dibattito, la Direzione nazionale ha deciso di candidare Arbau alle Elezioni politiche come indipendente nel Collegio uninominale di Nuoro. Decisione in linea con quando concordato con gli alleati di Fortza Paris e Partito sardo d’azione per la costituzione della Coalizione Civico sardista, la decisione di presentarsi assieme e sotto la bandiera dei Quattromori ed il perseguimento di quattro priorità programmatiche.



La prima priorità è una legge di riforma dello Statuto speciale della Sardegna, che introduca la tutela linguistica e storico-culturale sul modello valdostano ed altoatesino; la seconda, è la competenza primaria in materia di bellezze naturali e beni culturali con regionalizzazione delle sovrintendenze. Ed ancora, la terza priorità è quella di rendere i Comuni sardi ad esclusiva finanza regionale, compensando le risorse statali dovute; in ultimo, una legge che definisca il passaggio di competenze e risorse per la continuità territoriale.



