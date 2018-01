Condividi | Red 11:03 Al via un percorso didattico sull´inclusione sociale a cura di Cooperativa sociale Ctr esperienze, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero Diversi e abili: cinema e percorsi di inclusione ad Alghero



ALGHERO - La Cooperativa sociale Ctr Esperienze, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero, propone il percorso didattico formativo “Diversi e abili-Cinema e percorsi di inclusione”, che ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la sensibilità collettiva verso il tema dell'inclusione sociale di persone con disabilità o abilità differenti, con disagio mentale, con difficoltà o fragilità individuali, nei diversi contesti di vita. Attraverso il mezzo cinematografico verranno affrontati vari aspetti del vasto mondo delle differenze individuali e verrà indagato quanto la società sia pronta, aperta e capace di offrire risposte e tutele per consentire a chi ha abilità diverse di esprimere il proprio potenziale e vivere una vita degna, piena e felice.



Il primo appuntamento è previsto per venerdì 19 gennaio, alle 18, alla Mediateca della Società Umanitaria, in Via Marconi 10. Il percorso prevede, in tutto, quattro appuntamenti più un evento speciale finale.