Dopo quello per le feste pasquali, i due professionisti algheresi hanno lavorato a San Pietro anche per l'allestimento delle funzioni del 24 e del 25 dicembre Natale in Vaticano per Daniela Canu e Guido Beltrami



ALGHERO - Ritorno di prestigio in Vaticano per Daniela Canu e Guido Beltrami, flower designer conosciuta e richiesta, con alle spalle lavori e allestimenti (l’ottavo per lei in quattro anni a Roma) la prima, l’art designer molto apprezzato anche nelle sue attività di wedding planner ed organizzatore di eventi il secondo. I due professionisti algheresi hanno lavorato fianco a fianco per allestire due siti di pregio, uno all’interno della Basilica e l’altro all'esterno. Per la messa del 24 dicembre, quella che Papa Francesco celebra proprio all’interno di San Pietro, sono state addobbate le colonne del Bernini con migliaia di fiori, così come l’altare da dove è stata celebrata la Santa Messa della Vigilia. Un colpo d’occhio straordinario per un lavoro altrettanto complesso che ha restituito un allestimento di grande impatto. Così come quello creato sul balcone da dove a mezzogiorno del 25 dicembre, il pontefice da la benedizione “Urbi et Orbi”.



Un punto di grande orgoglio per i due e che nel curriculum, già ricco di entrambi, rappresenta una delle voci di sicuro prestigio. Dietro l’allestimento in Vaticano, sia quello di Pasqua, sia questo recente di Natale, c’è un lavoro di pianificazione e organizzazione molto certosino. «Come dico sempre, tanto lavoro dietro un progetto di questa caratura, ma che ti restituisce una soddisfazione non facile da descrivere anche per me che ho alle spalle allestimenti sia in Italia che all’estero - spiega Canu - Il Vaticano e in particolare la Basilica di San Pietro rappresentano un luogo universale, tappa di fedeli che vi giungono da tutto il mondo ed essere chiamati a realizzarvi un allestimento, è per me motivo di grande orgoglio».



Non nasconde emozione nemmeno Beltrami, che per la seconda volta ha preso parte alla realizzazione di un allestimento in Vaticano: «Già a Pasqua per me era stata un’esperienza straordinaria, ma l’atmosfera del Natale, proprio nella Basilica di San Pietro, è qualcosa che a parole è difficile descrivere. Ho lavorato con attenzione anche per continuare ad ampliare il mio bagaglio professionale».



