Con la convenzione siglata nel 2016, l'Università degli studi di Cagliari ha avuto finanziamenti per oltre 10milioni di euro per progetti di elevata qualità scientifica. In Aula magna, il bilancio e le relazioni dalle diverse aree disciplinari, con Maria Del Zompo, Micaela Morelli ed Antonello Cabras Ricerca: Intesa Fondazione di Sardegna-UniCa



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), alle 16, l’Aula magna del Rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, in Via Università 40, ospiterà l’evento, moderato dal prorettore per la Ricerca scientifica Micaela Morelli, connesso alla forte sinergia operativa tra l'ateneo cagliaritano e la Fondazione di Sardegna. In particolare, saranno illustrati alcuni progetti rappresentativi per ciascuna macro area disciplinare, fra quelli finanziati nel 2016 nell’ambito della Convenzione triennale 2015/17.



Un rendiconto, sociale ed etico, che “racconta”, conferma e proietta verso il futuro la forte intesa tra l’Università di Cagliari e la Fondazione di Sardegna. Di fatto, l’evento (curato dalla Direzione ricerca guidata da Silvana Congiu) è concepito in chiave di “accountability” e “stakeholder engagement”. Ovvero, con un preciso riferimento ai portatori di interesse con i quali l’Ateneo è e rimane in solido collegamento. La Fondazione di Sardegna è finanziatore “storico” degli atenei sardi con risorse dedicate al sostegno della ricerca e dei servizi connessi. Tra questi, l’acquisizione di risorse bibliografiche avanzate ma anche il supporto per convegni, manifestazioni, pubblicazioni. Dal 2010 ad oggi, l’Università del capoluogo ha ricevuto e gestito circa 10milioni di euro destinati alla ricerca di base. Il contributo annuale concesso dalla Fondazione di Sardegna è progressivamente aumentato, passando dai 950mila euro nel 2010/13, ad 1,2milioni nel 2014, fino ad 1,59milioni erogati annualmente nell’ultimo triennio. La Convenzione triennale prevede la condivisione di un piano coordinato con il finanziamento di progetti di ricerca aventi caratteristiche di elevata qualità scientifica e rilevanti potenzialità innovative, selezionati con una procedura competitiva e valutazione di referee internazionali.



