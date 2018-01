Condividi | Red 9:26 Lunedì, l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura ha ripreso i pagamenti dei 13euro a capo per le aziende ovicaprine. Da ieri, sul sito internet dell´Agenzia, sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari Agricoltura: riprendono i pagamenti Argea



CAGLIARI - Completate le attività contabili della chiusura dell’esercizio finanziario 2017 ed avviate quelle del 2018, l’Agenzia agricola regionale Argea Sardegna comunica che sono ripresi lunedì i pagamenti a favore delle imprese del comparto ovicaprino danneggiate dalle recenti calamità naturali. Gli aggiornamenti sulle liquidazioni ed i beneficiari, dell’aiuto da 13euro a capo ovino e caprino, sono pubblicati da ieri sul sito internet dell’Agenzia. Nei prossimi giorni, è atteso anche lo sblocco dei pagamenti delle varie misure del Programma di sviluppo rurale da parte dell’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.



Nella foto: l'assessore regionale dell'Agricoltura Pier Luigi Caria Commenti CAGLIARI - Completate le attività contabili della chiusura dell’esercizio finanziario 2017 ed avviate quelle del 2018, l’Agenzia agricola regionale Argea Sardegna comunica che sono ripresi lunedì i pagamenti a favore delle imprese del comparto ovicaprino danneggiate dalle recenti calamità naturali. Gli aggiornamenti sulle liquidazioni ed i beneficiari, dell’aiuto da 13euro a capo ovino e caprino, sono pubblicati da ieri sul sito internet dell’Agenzia. Nei prossimi giorni, è atteso anche lo sblocco dei pagamenti delle varie misure del Programma di sviluppo rurale da parte dell’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.Nella foto: l'assessore regionale dell'Agricoltura Pier Luigi Caria