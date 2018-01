Condividi | Red 20:21 Francesco Ginesu e Valeria Fadda, consiglieri delegati per la provincia e componenti anche della Giunta regionale, guidata dal confermato presidente Mirko Murgia, sono stati ricevuti dal sindaco di Sassari Nicola Sanna Vertici Confapi a Palazzo Ducale



SASSARI - I nuovi vertici provinciali della Confapi sono stati ricevuti a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari Nicola Sanna. Francesco Ginesu e Valeria Fadda, consiglieri delegati per la provincia e componenti anche della Giunta regionale, guidata dal confermato presidente Mirko Murgia, hanno illustrato al primo cittadino turritano i principali obiettivi della nuova dirigenza provinciale che, dopo un lungo periodo di gestione commissariale, punta a rilanciare anche nel nord dell’Isola l’attività ed il ruolo dell’associazione delle piccole e medie industrie.



Il maggior coinvolgimento delle aziende del territorio ed una collaborazione più stretta con enti ed amministrazioni, anche per agevolare la partecipazione delle imprese locali negli appalti pubblici, così da garantire nuove opportunità di sviluppo, lavoro ed innovazione, sono stati i più importanti temi oggetto dell’incontro con il sindaco Sanna. E saranno questi gli argomenti che troveranno gli opportuni approfondimenti nella stesura del programma triennale di Confapi che, con il contributo dell’intero Direttivo di Sassari, sarà presto portato al confronto con l’Amministrazione comunale e con tutti gli enti e le associazioni del territorio.



