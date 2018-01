Condividi | Red 18:17 Utopie, fantasie, visioni, testimonianze: in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, lo Sprar di Sassari inaugurerà domani sera un´esposizione di opere realizzate dai richiedenti asilo Arte migrante al Museo Sanna



SASSARI - Lo Sprar del Comune di Sassari, nell’ambito del progetto di accoglienza per rifugiati politici e richiedenti asilo gestito dal Gruppo umana solidarietà, inaugurerà i locali del Museo nazionale “Giovanni Antonio Sanna” un’esposizione di arte migrante che sarà visitabile da mercoledì 17 a giovedì 25 gennaio. Saranno esposte le opere frutto di un laboratorio creativo curato dal gruppo teatrale Theatre en vol di Sassari e svolto nell’ambito del progetto Sprar in collaborazione con il Polo museale della Sardegna ed il Museo nazionale Giovanni Antonio Sanna di Sassari.



I manufatti realizzati dai ragazzi africani iscritti al laboratorio sono realizzati con legno di recupero proveniente dalle spiagge dei dintorni e sono ispirati ad alcuni bronzetti nuragici facenti parte delle collezioni museali. L’ibridazione artistica esito dell’incontro fra diverse concezioni estetiche e culturali costituisce il filo conduttore che i partecipanti al laboratorio (otto ragazzi titolari di protezione che attualmente fanno parte del progetto Sprar del Comune di Sassari) hanno seguito nella fantasiosa riproposizione di alcuni dei più rappresentativi simboli dell’arte nuragica sarda, a seguito di accurate visite guidate condotte dagli esperti del Museo Sanna.



