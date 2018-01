Condividi | A.S. 12:10 Luigi Pelazza pubblica un video e diventa virale: chiede rispetto per i ruoli e gentilezza nell´espletamento dei controlli di sicurezza e doganali sui passeggeri in transito Iena bloccata all´uscita dell´Alghero-Bergamo



ALGHERO - Sceso a Orio al Serio (Bergamo) dal volo Ryanair decollato dall'aeroporto di Alghero venerdì scorso, Luigi Pelazza (nella foto) è stato bloccato da un'agente donna della Dogana in borghese, che anziché identificarsi ha chiesto alla Iena di sapere quanti contanti trasportava. Poi neanche un «grazie» di cortesia.



“Quando stavo per uscire da una parte c’era la Finanza in divisa e dall’altra gli agenti della dogana in borghese – ha spiegato Pelazza in un video diventato virale in rete – a un certo punto l’agente della dogana in borghese, una donna, mi fa cenno di fermarmi con la mano e la prima cosa che mi dice è: "Quanti soldi ha in tasca". «Adesso controlliamo» ho risposto e c’erano 100-150 euro. Lei mi guarda e mi dice: "Vada".



«Agenti della dogana, io dico, per evitare che qualcuno vi mandi a quel paese insegnate a questa gente a lavorare. Prima di tutto ci va l'educazione: è normale che quando una persona arriva se sei in borghese ti possa anche non riconoscere. Quindi alla domanda senza presentazione magari la signorina può anche ricevere questo tipo di risposta: "A te che c… te ne frega?"» denuncia Pelazza.