L´appuntamento, in programma domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, è organizzato dalla libreria il Manoscritto, in collaborazione con l´associazione Pura vida Accademia olistica Seminario di Cristallotecnica ad Alghero



ALGHERO - Domenica 21 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, la libreria il Manoscritto, in collaborazione con l'associazione Pura vida Accademia olistica (affiliata Csen Settore olistico), organizza un seminario di Cristallotecnica. Il docente de seminario sarà l'operatore olistico trainer Unipro Salvatore Brigaglia.



Il seminario verte sull'utilizzo dei cristalli e delle pietre per il riequilibrio energetico della persona. Alla fine della giornata di teoria e pratica, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni e costi, si può telefonare ai numeri 389/6035994 (Sara, asdc Pura Vida) o 393/9428474 (Pietro).