Olmedo: doppio appuntamento con Cantos a presepìu

Condividi | Red 11:06 Domenica 21 e domenica 28, in programma due incontri tra religione, arte, cultura e musica, organizzati dall“Assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con padre Rino Zunnui, ideatore e realizzatore del Presepe contemplativo in movimento Olmedo: doppio appuntamento con Cantos a presepģu



OLMEDO - Domenica 21 e domenica 28 gennaio, in programma “Cantos a presepģu”, un doppio appuntamento tra religione, arte, cultura e musica, organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olmedo, in collaborazione con padre Rino Zunnui, ideatore e realizzatore del Presepe contemplativo in movimento. Il 21, alle 18, nell'Aula consiliare (S'Ammassu) del Comune di Olmedo, č prevista la partecipazione del locale Coro polifonico Incantos, diretto da Dario Pinna.



L'intermezzo musicale sarą affidato a Dario e Riccardo Pinna, rispettivamente al violino e dal pianoforte. Il 28, alla stessa ora e nella stessa Aula, canteranno il Coro Baratz di Villassunta, diretto da Riccardo Pinna, ed il Coro I monelli-voci bianche dell'associazione Coro polifonico Incantos, diretto da Dario Pinna. Commenti OLMEDO - Domenica 21 e domenica 28 gennaio, in programma “Cantos a presepģu”, un doppio appuntamento tra religione, arte, cultura e musica, organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olmedo, in collaborazione con padre Rino Zunnui, ideatore e realizzatore del Presepe contemplativo in movimento. Il 21, alle 18, nell'Aula consiliare (S'Ammassu) del Comune di Olmedo, č prevista la partecipazione del locale Coro polifonico Incantos, diretto da Dario Pinna.L'intermezzo musicale sarą affidato a Dario e Riccardo Pinna, rispettivamente al violino e dal pianoforte. Il 28, alla stessa ora e nella stessa Aula, canteranno il Coro Baratz di Villassunta, diretto da Riccardo Pinna, ed il Coro I monelli-voci bianche dell'associazione Coro polifonico Incantos, diretto da Dario Pinna.