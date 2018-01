Condividi | Red 10:31 La Dinamo Sassari ha annunciato la firma per il rinnovo del contratto con l’ala canadese, che giocherà a Sassari anche nel 2018/19 Il Banco blinda Pierre per la prossima stagione



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassaro ha annunciato la firma per il rinnovo del contratto con l’atleta Dyshawn Pierre, che giocherà in biancoblu anche la prossima stagione. Grande soddisfazione per la chiusura dell’accordo con l’ala canadese, che si è dimostrata un elemento di fondamentale importanza nel gruppo, con una crescita notevole dall’inizio della stagione ed un rendimento costante, che lo ha visto esplodere in doppia doppia nell’high stagionale in campionato nella sfida contro Pistoia (il 16 dicembre, quando ha messo a segno 16punti e 10rimbalzi), ed in Basket champions league, quando contro il Pinar Karsiyaka ha chiuso il match con 17punti, 10rimbalzi e 7/8 da 2punti, con una prestazione spettacolare.



