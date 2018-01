Condividi | Red 9:36 La compagine algherese è uscita sconfitta dal derby contro la Npa, valido per il campionato Open Uisp, ma ha sbancato Ghilarza nel match per il girone unico nord Sardegna di Promozione Basket: giornata agrodolce per la Gabetti



ALGHERO - Settimana agrodolce quella appena conclusa per la Gabetti Alghero. Il bollettino racconta di una vittoria per 57-70 in trasferta, sul difficile campo del Ghilarza, nel campionato di Promozione, ma anche una sconfitta, 54-50, nel derby contro la Npa nella competizione regionale Open Uisp. Tutto sommato, per il sodalizio di patron Salteri il bicchiere è mezzo pieno, sia per il successo in Promozione, sia per la buona prestazione in Uisp.



Partita mai in discussione quella tra Ghilarza e Gabetti, valida per la decima giornata del girone unico nord Sardegna. Stefano Nieddu incotenibile nei primi due quarti, realizza 23punti sui 46 di squadra con cinque triple. Ottima prestazione anche del centro Francesco Secchi che con 17 personali porta i suoi fino al massimo vantaggio di + 20. Nel terzo quarto i padroni di casa accorciano visibilmente le distanze trascinati da Oppo, ma Zanza, con 8punti quasi consecutivi, regala il successo ai ragazzi di coach Cardone, che si confermano così nella parte alta della classifica.



Derby entusiasmante e divertente in cui le due squadre si son quasi sempre affrontate punto a punto. Buona partenza per i rossi della Riviera del corallo, con Fois autore di 9 degli 11punti realizzati dalla squadra nel primo quarto, mentre è Calvia a portare i padroni di casa fino al 21-21 con cui si va negli spogliatoi. Al ritorno dall'intervallo lungo, pesante parziale della Npa e grosse difficoltà per la Gabetti. Dopo due time-out, coach Cossu e il vice Cabras trovano la chiave giusta, capitan Costantino e Bassu conducono la rimonta resistendo alle importanti triple di Corbia per la parità, 50-50 quando manca meno di un giro di lancette all'ultima sirena. Ma alla fine è la Npa a sorridere per la primo successo stagionale, mentre arriva la prima sconfitta per gli ospiti.



GHILARZA-GABETTI ALGHERO 57-70:

GHILARZA: Oppo 24, Delogu 6, Agus 7, Pinna, Fiorin 16, Onida, Carta, Saderis 4, Olianas. Coach Cossu.

GABETTI ALGHERO: Mongile 2, S.Nieddu 23, D'Apello 5, G.Nieddu 7, Sechi 4, Zanza 8, Moretti 2, Secchi 17, Sissoko, Sanna 2. Coach Cardone.

ARBITRI: Dettori e Daga.

PARZIALI: 17-27, 26-46, 43-57.



NPA-GABETTI ALGHERO 54-50:

NPA: Cipri, Calvia 14, Piras 5, Curedda 1, Corbia 19, G.Zoagli 4, Daga, Natale 4, P.Zoagli 5, Corrias ne, Ruju 2.

GABETTI ALGHERO: Fois 16, Simula, Bassu 14, Zinchiri ne, Costantino 12, Tedde, Battara 4, Gianorso ne, Castaldi 2, Stratdjot, Carta 2, Angioj ne. Coach Cossu.

ARBITRI: Daga e Cherchi.

